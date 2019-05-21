Вторник, 21 Мая 2019 года
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Госдума обсудит применение спецсредств для сдерживания авиадебоширов

Общество

Ограничения

Москва, 21 мая 2019, 00:05 — REGNUM  Сегодня, 21 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий применение специальных средств в отношении авиадебоширов на борту самолета ИА REGNUM.

По информации, предоставленной крупнейшими авиакомпаниями, во время полетов регулярно фиксируются случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров, отметил автор инициативы, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов.

Поправками в Воздушный кодекс предлагается предоставить командиру воздушного судна право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) о пресечении ими противоправных действий лиц, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна, с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту.

Перечень данных средств, а также правила их применения должны быть установлены правительством РФ.

Кроме того, Воздушный кодекс предлагается дополнить новой статьей, в которой будут определены права членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) в случае противоправного поведения пассажиров на борту.

Отметим, что сейчас дебоширы включаются в «черный список» авиакомпании, они обладают ограниченными возможностями покупки авиабилетов.

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