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Македонские пограничники обнаружили восемь мигрантов в крыше грузовика

Общество

Мигранты переведены в центр содержания в городе Гевгелия

Македонские пограничники обнаружили восемь мигрантов в крыше грузовика
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Скопье, 20 мая 2019, 20:32 — REGNUM  Пограничники Северной Македонии обнаружили восемь нелегальных мигрантов, которые пытались пробраться в балканскую страну в скрытом отсеке на крыше грузовика, 20 мая передает агентство Associated Press.

Беженцы с Ближнего Востока, компактно разместившиеся в крыше фургона, въехали в Северную Македонию на грузовике с болгарскими номерами и направлялись в страны Евросоюза.

Водитель грузовика был задержан, мигранты переведены в центр содержания в городе Гевгелия и будут депортированы в Грецию.

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