Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Из центра Астрахани вывезли гору мусора высотой в два этажа

Общество

Общественники нашли в областном центре 10 свалок

Астрахань, 20 мая 2019, 19:34 — REGNUM  В Астрахани после требований общественников было ликвидировано десять несанкционированных свалок. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Десять несанкционированных свалок общественники отметили на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». Одна располагалась в самом центре города, напротив торгового «Алимпик» и, по словам активиста, была высотой с двухэтажный дом.

«Данная свалка была обнаружена в ходе совместного рейда с представителями регионального оператора. Поначалу было трудно поверить своим глазам — ее высота достигала второго этажа соседнего здания. И это в самом центре города, напротив крупнейшего торгового центра», — заявил член ОНФ Влад Иванов.

Информацию передали региональному оператору, который пообещал ликвидировать свалку. Мусор с проблемного объекта уже вывезен.

По данным активистов, на территории региона было найдено 407 несанкционированных свалок, и больше половины из них уже ликвидировали.

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Полигоны и мусорные свалки
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