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В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу к Универсиаде-2023

Общество

Губернатор Евгений Куйвашев заострил внимание правительства на продвижении заявки на Универсиаду в преддверии инспекционного визита FISU

Екатеринбург, 20 мая 2019, 18:36 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 мая, открывая заседание правительства, заострил внимание членов кабинета министров на работе по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Универсиады-2023.

«Завершена подготовка заявочной книги, в процессе согласования находится программа Универсиады, в том числе включение в нее новых дисциплин. Мы вступаем в завершающий этап подготовки. В первой половине июня состоится инспекционный визит представителей Международной федерации студенческого спорта», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что основная задача — убедительно показать, что идея проведения Универсиады в Екатеринбурге имеет общественную поддержку. Кроме того, необходимо продемонстрировать инспекторам FISU, что Екатеринбург и Свердловская область способны провести эти крупнейшие соревнования на самом высоком уровне. Евгений Куйвашев поручил первому заместителю губернатора Алексею Орлову в ежедневном режиме контролировать эту работу.

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Подготовка Екатеринбурга к Универсиаде-2023
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