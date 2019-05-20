В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу к Универсиаде-2023

Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 мая, открывая заседание правительства, заострил внимание членов кабинета министров на работе по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Универсиады-2023.

«Завершена подготовка заявочной книги, в процессе согласования находится программа Универсиады, в том числе включение в нее новых дисциплин. Мы вступаем в завершающий этап подготовки. В первой половине июня состоится инспекционный визит представителей Международной федерации студенческого спорта», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что основная задача — убедительно показать, что идея проведения Универсиады в Екатеринбурге имеет общественную поддержку. Кроме того, необходимо продемонстрировать инспекторам FISU, что Екатеринбург и Свердловская область способны провести эти крупнейшие соревнования на самом высоком уровне. Евгений Куйвашев поручил первому заместителю губернатора Алексею Орлову в ежедневном режиме контролировать эту работу.