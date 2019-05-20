Посол Казахстана в Белоруссии рассказал о «наибольшей русификации»

Минск, , 18:12 — REGNUM «Когда говорят о зажиме русского языка в Прибалтике или на Украине — для меня это непонятно», — заявил в ходе состоявшейся сегодня, 20 мая в Минске пресс-конференции посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.

По словам казахстанского дипломата, русский язык — один из «фактически» государственных в Казахстане, хотя по Конституции государственным является только один — казахский. Такая конституционная норма была принята в постсоветской республике для того, чтобы преодолеть последствия «русификации», итогом которой стала «страшная трагедия» — сокращение использования языка титульной нации в Казахской ССР.

«30 лет назад нас (казахов) было 39%», — сообщил Ертысбаев, объясняя причины, по которым Нурсултан Назарбаев реализовал свой курс в национальной политике.

«Казахстан в 50−80-е годы подвергся наибольшей русификации», — поведал посол Казахстана в Белоруссии.

По мнению дипломата, бывший первый секретарь ЦК Компартии КазССР проводил правильную языковую политику: «Русский язык оставили официальным языком, языком межнационального общения».

Теперь же, по словам Ертысбаева, в Казахстане проводится «программа трёхязычия», в рамках которой нормальным считается знание казахского, русского и английского языков. И если потенциальный кандидат в президенты недостаточно хорошо сдаёт экзамен на знание государственного казахского языка, то отказ в его регистрации вполне правомерен, пояснил дипломат.

«Наш президент блестяще и свободно владеет пятью языками», — сообщил посол Казахстана в Белоруссии.

По его словам, Назарбаев заслужил переименования столицы постсоветского Казахстана в Нур-Султан: «Потому что он его построил».

Ертысбаев отметил также, что смены внешнеполитического курса теперь уже официального Нур-Султана ждать не следует, так как «у нас абсолютно не было, нет и не будет альтернативы евразийской интеграции» и «альтернативы ЕАЭС нет». Назарбаев до последнего боролся за сохранение СССР, подчеркнул дипломат, а после выступил главным застрельщиком Евразийского союза, и теперь новый президент будет проводить этот курс.

Напомним, в начале XX века при создании национальных республик большевики проводили «белорусизацию», «украинизацию», «казахизацию» и другие подобные курсы в созданных ими национальных республиках. В ходе разрушения СССР и идеологи этнократических режимов и сепаратисты апеллировали к этому опыту и использовали его в процессе постсоветского нациестроительсва.

Отметим также, что за постсоветский период русскоязычное большинство Казахстана столкнулось с серьёзными вызовами и угрозами. Численность этнических русских в бывшей советской республике сильно сократилась. Периодически возникают конфликты на языковой почве, однако в целом положение русскоязычных в Казахстане было более благоприятным, чем в Прибалтике, где они подверглись современной вариации апартеида.