Мусорный оператор в Екатеринбурге ищет нового подрядчика-«миллиардера»

Екатеринбург, , 17:46 — REGNUM Региональный оператор «Спецавтобаза» (восточная зона Свердловской области, включая Екатеринбург) ищёт нового подрядчика на вывоз мусора. Информация указана на сайте госзакупок.

Заказчиком предусмотрено 13 лотов на вывоз и транспортировку мусора с разных территорий, на которых работает оператор. Лоты разбиты по территориям и стоимости. Так, самый «перспективный» лот оценен в 3,1 млрд рублей — в этом случае транспортировщику придётся вывозить мусор из пяти районов Екатеринбурга. Договорные обязательства будут заключаться на срок не позднее конца июня 2022 года.

Сейчас транспортировщиком «Спецавтобазы» является компания «Транссервис».

Напомним, 7 мая 2019 года свердловское управление ФАС открыло дело на «Спецавтобазу». Компания подозревается в нарушении правил при организации трёх конкурсов по сбору и переработке мусора.

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