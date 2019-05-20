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Мусорный оператор в Екатеринбурге ищет нового подрядчика-«миллиардера»

Общество

Вывоз мусора — это деньги

Мусорный оператор в Екатеринбурге ищет нового подрядчика-«миллиардера»
Иллюстрация: Екатеринбург.рф
Вывоз мусора

Екатеринбург, 20 мая 2019, 17:46 — REGNUM  Региональный оператор «Спецавтобаза» (восточная зона Свердловской области, включая Екатеринбург) ищёт нового подрядчика на вывоз мусора. Информация указана на сайте госзакупок.

Заказчиком предусмотрено 13 лотов на вывоз и транспортировку мусора с разных территорий, на которых работает оператор. Лоты разбиты по территориям и стоимости. Так, самый «перспективный» лот оценен в 3,1 млрд рублей — в этом случае транспортировщику придётся вывозить мусор из пяти районов Екатеринбурга. Договорные обязательства будут заключаться на срок не позднее конца июня 2022 года.

Сейчас транспортировщиком «Спецавтобазы» является компания «Транссервис».

Напомним, 7 мая 2019 года свердловское управление ФАС открыло дело на «Спецавтобазу». Компания подозревается в нарушении правил при организации трёх конкурсов по сбору и переработке мусора.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале возбудили дело против «мусорного оператора»

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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