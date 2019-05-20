Путин снял судимость с осуждённого в России гражданина Украины

Москва, , 17:33 — REGNUM Один из помилованных 20 мая президентом России Владимиром Путиным лиц является гражданином Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, гражданин Украины Сергей Гладкобородов был осуждён за кражу в Москве. Отбыв наказание, он ходатайствовал о снятии судимости, так как из-за неё не имел возможности приезжать в Россию для ухода за тяжело больной матерью.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава государства подписал указы о помиловании четверых лиц. В том числе был помилован Сергей Гладкобородов 1971 года рождения, осуждённый 20 июля 2017 года Черёмушкинским районным судом Москвы. Из документа следует, что данное решение было принято, «руководствуясь принципами гуманности».

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