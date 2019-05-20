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Собянин назвал Москву «не городом заводов»

Общество

Приоритет — качество жизни

Москва, 20 мая 2019, 17:24 — REGNUM  В начале июля в Москве пройдёт Московский урбанистический форум (МУФ), сообщил 20 мая мэр столицы Сергей Собянин.

«С 4 по 7 июля в Зарядье пройдёт Московский урбанистический форум. Москва уже не город заводов, как это было в 80-х, сегодня нас волнует качество жизни. Это будет главной темой МУФ-2019», — написал мэр в Twitter.

На сайте форума уже опубликована программа, он откроется 4 июля сессией «Приоритет здоровья. Новые ориентиры городской политики».

Мэр Москвы Собянин указан в числе спикеров форума.

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