Собянин назвал Москву «не городом заводов»

Москва, , 17:24 — REGNUM В начале июля в Москве пройдёт Московский урбанистический форум (МУФ), сообщил 20 мая мэр столицы Сергей Собянин.

«С 4 по 7 июля в Зарядье пройдёт Московский урбанистический форум. Москва уже не город заводов, как это было в 80-х, сегодня нас волнует качество жизни. Это будет главной темой МУФ-2019», — написал мэр в Twitter.

На сайте форума уже опубликована программа, он откроется 4 июля сессией «Приоритет здоровья. Новые ориентиры городской политики».

Мэр Москвы Собянин указан в числе спикеров форума.