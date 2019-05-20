В Чечне исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны из Ярославля

Грозный, , 17:17 — REGNUM Жительнице Ярославской области Тамаре Кухарук удалось исполнить свою мечту. Ветеран Великой Отечественной войны, давно хотевшая побывать в Чечне, приехала в республику. В этом ей помогли местные власти, после того как получили письмо от ветерана, передает ЧГТРК «Грозный».

В Чечне Тамаре Кухарук устроили радушный прием. Её встретил с поезда министр спорта Муса Ханариков. Он вручил гостье сертификат на бесплатное лечение в санатории «Серноводск-Кавказский». Помощь в приобретении путевки оказал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

В течение трех недель защитница родины будет поправлять здесь здоровье. Кроме того, ей пообещали устроить экскурсию в горы, чтобы показать красоту и достопримечательности северокавказской республики.

Ветеран Великой Отечественной войны Тамара Кухарук прошла всю войну, пережила блокаду Ленинграда. День Победы встретила в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чечни с вниманием относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и в самой республике. Под постоянной опекой находятся 14 участников войны, 526 тружеников тыла и 261 вдова умерших участников войны.

Ко Дню Победы в 2019 году ветераны получили по 100 тыс. рублей, а труженики тыла — по пять тысяч рублей, выделены денежные средства на капитальный ремонт жилья для 370 человек тружеников тыла.