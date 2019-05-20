«Зрада» в Латвии: извещения о выборах в Европарламент получили не все

Рига, , 17:14 — REGNUM Как сообщил в своём Twitter латвийский юрист Волдемар Бургис, фирма SIA Reller, которой в Латвии была поручена рассылка извещений избирателям о выборах в Европарламент, принадлежит гражданам России. По мнению юриста, фирма уже «слила» всю базу данных латвийских избирателей в Россию, возможно лично президенту Владимиру Путину.

«Фирма SIA Reller, что занималась доставкой извещений избирателям о выборах в Европарламент, это лишь одно из группы принадлежащих гражданам RU (России) предприятий, которые «оказывают почтовые услуги» LV (в Латвии). RU тем самым убивают сразу двух зайцев: получают важную информацию о жителях Латвии и выбирают, кого приглашать на выборы, а кого — нет … Теперь, когда правительство Латвии в законном порядке «слило» России всю базу обладающих правом голоса в LV избирателей с именами и фамилиями, остаётся только написать Путину в Кремль: «Уважаемый господин Путин, пожалуйста, удалите со своих компьютеров базу данных с латвийскими избирателями, которую мы Вам отправили», — приводит слова Бургиса издание «Голос Балтии».

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. В некоторых населённых пунктах Латвии избиратели по какой-то причине не получили извещения о выборах, что вызвало беспокойство в стране. Как считают некоторые, эти избиратели могут просто не узнать о выборах.

Предприятие SIA Reller выиграло тендер на доставку извещений, который проводило Управление делами гражданства и миграции (PMLP).