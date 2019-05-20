Живодёры в городе: Курск попал в «правовой вакуум»

Курск, , 17:13 — REGNUM В Курске 18 мая прошёл митинг, участники которого потребовали привлечь к ответственности двух мужчин, убивших домашних собак. Об акции на своей странице в соцсети рассказал депутат городского собрания Дмитрий Гулиев.

Митинг на улице Станционной перед центром досуга «Мир» организовала общественная зоозащитная организация «Право жить». На акцию пришли зоозащитники и владельцы домашних животных с плакатами «Правовое общество защищает права всех», «Убил — ответь», «Догхантеры — позор Курска», «Живодёрам — реальный срок». Поводом стало прекращение двух громких уголовных дел об убийстве породистых домашних собак, одно из которых произошло на глазах у хозяйки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2018 года 59-летний курянин убил собаку, гулявшую в наморднике в сопровождении хозяйки. Он объяснил свои действия тем, что собака его напугала, и он впал в состояние «аффекта». Однако тот факт, что мужчина при свидетелях добил животное, пытавшееся убежать, многих заставил усомниться в его объяснении. В отношении него возбудили три уголовных дела — в том числе и об угрозе убийством.

Убийство ещё одной собаки попало на камеры видеонаблюдения — как сообщает 46tv, её из ружья застрелил дачник, на участок к которому забежала собака. В обоих случаях животные не проявляли агрессии и не были безнадзорными. Однако их хозяева так и не смогли добиться справедливости.

«Фигуранты обоих громких ЧП конца прошлого года, когда были убиты две хозяйские собаки Зена и Мирон, отделались легким испугом, так как преследование в отношении них было прекращено. Несмотря на наличие большого количества доказательств, свидетелей, а в случае с СНТ «Мир» — ещё и видеозаписи.

Статья 245 УК РФ в Курске не работает, как будто мы находимся не в России, а в правовом вакууме! По статистике, большая часть убийц в детстве были живодерами, и недавнее громкое убийство с расчленением в нашем же регионе это подтверждает: преступник ранее вешал кошек. Мы требуем справедливого наказания для преступников!» — заявил Дмитрий Гулиев.

На митинге присутствовала хозяйка убитой собаки Зены, которая рассказала, что сама она и её дочь тяжело переживают утрату питомца. При этом она отметила, что не нарушала правил выгула собак и что животное не представляло угрозы для прохожего. Зато он явно получал удовольствие от убийства: «Чем больше я кричала, тем азартнее становился этот человек», — заявила женщина.

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