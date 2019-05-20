Владимир Путин помиловал четверых осуждённых

Москва, , 17:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин 20 мая подписал указы о помиловании четверых осуждённых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, глава государства постановил помиловать Гайникамал А., осуждённую в 2015 году Сафакулевским районным судом Курганской области, Владилена Л., осуждённого в 2017 году Гатчинским городским судом Ленинградской области, и Жанну С., осуждённую в 2018 году Краснооктябрьским районным судом Волгограда, освободив их от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Кроме этого, президент постановил помиловать Сергея Г., осуждённого 20 июля 2017 года Черемушкинским районным судом Москвы, сняв с него судимость.

Как следует из указов, решения о помиловании приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступят в силу через десять дней после опубликования.