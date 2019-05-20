Жители России смогут наблюдать в небе полёт МКС

Москва, , 16:58 — REGNUM Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью территории России. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 22:00 в виде яркой быстро двигающейся звезды», — говорится в сообщении.

В частности, жители Москвы смогут наблюдать полёт МКС в вечернее и ночное время в период с 20 по 29 мая.

В планетарии уточнили, что Международная космическая станция всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли она становится, когда на определённом отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.