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Польский священник: женщина – потенциальная проститутка

Общество

После вмешательства церковного начальства ему пришлось извиняться

Варшава, 20 мая 2019, 16:37 — REGNUM  Священник Славомир Марек, настоятель прихода Святого Сердца Иисуса в Становицах (Польша), вынужден был принести извинения всем, кто почувствовал себя обиженным его высказываниями в Твиттере. Как указывает газета Rzecpospolita, это он сделал после беседы с епископом Игнатием Деком из Свидницой епископской курии.

Славомир Марек допустил неполиткорректные высказывания в дискуссии, которая разгорелась в Польше после премьеры документального фильма режиссёра Томаша Секельского «Только никому не говори» о педофилах в католической церкви.

На твит женщины, которая написала, что священник ответственен за это, и ему должно быть стыдно, он написал: «А вам стыдно за проституток из Груйца? Вам, должно быть, ведь вы женщина! Как женщина вы — потенциальная проститутка… Священников в Польше 40 тысяч. Несколько оказались дрянью. Это ОЧЕНЬ ПЛОХО. Но это не значит, что я имею на это какое-либо влияние».

Это уже не первое скандальное высказывание священника. На смерть известного учёного и популяризатора науки Стивена Хокинга он написал: «Всем оплакивающим гениального физика, что он взял и умер, напомню, что он отверг существование Бога… Поэтому в рамках своего сознательного выбора и, как утверждают некоторые, гениального ума… Он решил жить в аду. Так что не вставляйте красивые картинки со звездами».

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