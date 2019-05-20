В Югре районные власти сделали пенсионера бездомным

р-н Берёзовский, Югра, , 16:22 — REGNUM В Югре прокуратура помогла пенсионеру из Берёзовского района переселиться из подверженной затоплению зоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что пожилой мужчина проживал в собственном доме, расположенном на берегу реки. Его жилище было подвержено механическому разрушению водой.

В целях безопасности пенсионера, между ним и администрацией Березовского района в рамках муниципальной программы был заключён договор купли-продажи дома и земельного участка. Мужчина в муниципальную собственность свой дом передал, а деньги в размере 2,2 млн рублей, по выкупной стоимости, за него не получил.

Прокурор Берёзовского района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию обязанности выплатить пенсионеру причитающиеся деньги за дом. Суд удовлетворил иск в полном объёме. Решение суда в настоящее время исполнено.