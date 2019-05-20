В Ярославле движение школьников будет сотрудничать с детским омбудсменом

Ярославль, , 16:12 — REGNUM 19 мая уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин и председатель Ярославского движения школьников Ольга Хитрова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Как отметила Ольга Хитрова, подписанное соглашение позволит объединить усилия по защите прав и интересов детей, совместно проводить мероприятия по гражданскому, патриотическому, правовому воспитанию и просвещению школьников.

«Ярославское движение школьников предоставляет каждому возможности проявить свои таланты и почувствовать себя частью дружной, сплоченной команды. Подписанное соглашение позволит ребятам участвовать в управлении государством и участвовать в мероприятиях, направленных на защиту их прав и законных интересов», — сказал Михаил Крупин.

В рамках мероприятия также состоялась торжественная линейка на аллее Дворца пионеров, приуроченная к дню рождения пионерской организации. Нынешние школьники встретились ребят с пионерами разных лет: ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области провел урок мужества и доброты. Вместе с омбудсменом школьники обсудили темы патриотизма и мужества, а также задали вопросы, касающиеся защиты прав детей.

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