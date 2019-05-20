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В Екатеринбурге демонтируют забор в «протестном» сквере

Общество

Для сохранения мира

Екатеринбург, 20 мая 2019, 16:09 — REGNUM  В Екатеринбурге снесут забор в сквере на Октябрьской площади, где ещё недавно хотели построить храм Святой Екатерины. Об этом заявил глава фонда Святой Екатерины Александр Андреев, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

«Для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния, принято решение демонтировать забор на площадке у театра Драмы», — сказал Андреев.

Решение было принято после просьбы митрополита Кирилла.

Напомним, мэрия Екатеринбурга уже предложила гражданам сообщить, в каком месте лучше установить храм. По итогу будет выбрано 5−7 площадок, судьбу которых решит голосование.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты против храма в Екатеринбурге не пойдут в плюс экономике: мнение

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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