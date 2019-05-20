СМИ: Установку мемориала жертвам авиакатастрофы в Сочи тормозят чиновники

Сочи, Краснодарский край, , 15:46 — REGNUM Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич взял ситуацию с установкой памятника жертвам авиакатастрофы Ту-154 под свой личный контроль, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Мемориал был создан по инициативе родственников погибших. Денежные средства помог собрать благотворительный фонд «Доктор Лиза» (названный в честь Елизаветы Глинки, тоже находившейся на борту злополучного рейса). По данным издания, люди самостоятельно нашли деньги на изготовление стелы, не попросив ни копейки у властей, но вместо содействия в благородном деле столкнулись с многочисленными бюрократическими проволочками. Предполагалось, что монумент должны установить 12 июня, но никаких гарантий власти города не дают.

По словам Елены Давиденко, матери погибшего в крушении музыканта Кирилла Давиденко, сдвинуть дело с мертвой точки помог благотворитель Сергей Горбенко. Он помог собрать деньги, но теперь дело стало за муниципальными ведомствами.

«Мы, к сожалению, столкнулись с тем, что ведомства между собой плохо контактируют. Одно ведомство сбрасывает на другое, другое — на третье, и так далее», — рассказала Елена ФАН.

Издание передает, что мать жертвы авиакатастрофы уже обращалась в различные инстанции, в частности, в Следственный комитет и в Совет Федерации к Валентине Матвиенко. Там держат ситуацию на контроле и пытаются оказать содействие. Однако волокита с предоставлением земли и оформлением кадастровых бумаг продолжается. Елена опасается, пишет ФАН, что открытие монумента может в очередной раз сорваться, так как документального подтверждения того, что всё в порядке, у неё на руках до сих пор нет.

Одна из проблем заключается ещё в том, что родственники погибших проживают по всей России. Чтобы приехать на церемонию открытия монумента, им нужно заранее всё распланировать и приобрести билеты. Каждый раз это большой стресс для тех, кто и так понес колоссальную утрату.

Как пишет ФАН, муж Елены, Кирилл Давиденко, не выдержал утраты сына и скончался от сердечного приступа в возрасте 58 лет. Теперь женщина осталась совсем одна, а установка мемориала стала для неё главным делом.

Подвергать людей таким испытаниям попросту недопустимо, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Поэтому он со стороны Общественной палаты взял на себя функцию общественного контроля и надзора.

«Все, что от властей требуется, — это подписать бумажку, согласование и помочь поставить памятную стелу. Это будет данью памяти потрясающим людям — там были разные, но все невероятно талантливые яркие артисты, доктор Лиза и другие… Не понимаю, как у местных чиновников хватает совести волокитить эту историю, это то, что называется «спихотехника» — когда спихивают друг на друга. И мы этого так не оставим», — заверил Малькевич.

Общественник пообещал, что возглавляемый им Фонд защиты национальных ценностей подключится к решению данной проблемы. Кроме того, он проведет мониторинг событий в новейшей истории России, которые также следует увековечить памятником.