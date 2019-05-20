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Литовскому политзаключённому Альгирдасу Палецкису – 48 лет

Общество

Агония режима Грибаускайте сопровождается жестокой расправой над диссидентами

Вильнюс, 20 мая 2019, 15:44 — REGNUM  Арестованный в конце 2018 года и находящийся в Вильнюсской тюрьме литовский антифашист Альгирдас Палецкис встречает своё 48-летие с абсурдным обвинением в шпионаже. Длительным содержанием в ужасающих условиях режим Дали Грибаускайте пытается добиться от антифашиста самооговора и признания абсурдных обвинений в шпионаже.

Как и в случае освобождённого 16 мая до вынесения приговора польского диссидента Матеуша Пискорского, «вина» Альгирдаса Палецкиса заключается в его принципиальности и неудобном для властей мировоззрении. В XXI веке в этих странах открыто и жестоко преследуют инакомыслящих за их взгляды и критику властей.

Палецкису инкриминируют 119 ст. УК Литвы (шпионаж в пользу другого государства). Он, как и другие литовские политзаключённые, решительно отвергает сфабрикованные «охотниками на ведьм» обвинения.

Сегодня литовский антифашист и политзаключённый принимает поздравления со всего мира. Ранее в его поддержку с осуждением политических репрессий в Литве выступили представители гражданского общества более десятка стран из разных регионов мира, включая прибалтийские постсоветские республики, Белоруссию, Грузию и страны других континентов.

ООН, БДИПЧ ОБСЕ и другие международные организации получили обращения от общественных организаций Белоруссии и других стран с ходатайствами «всесторонне, полно и объективно разобраться в сложившейся ситуации и принять все возможные меры для прекращения систематического, грубого и массового нарушения прав человека в Литве». По мнению литовских и российских экспертов, преследованием инакомыслящих прибалтийский режим пытается запугать гражданское общество и отвлечь внимание от провалов государственного управления.

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Шпионские страсти в Прибалтике
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