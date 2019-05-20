Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали вынесенный приговор

Москва, , 15:28 — REGNUM Сторона защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших две драки в центре Москвы, подала апелляции на вынесенный Пресненским судом Москвы приговор.

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Кокорин получил полтора года колонии, Мамаев — год и пять месяцев

Как заявила адвокат футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, апелляционная жалоба уже подана.

Также приговор суда обжаловали юристы футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.

«Я подал апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда», — приводит ТАСС слова адвоката Игоря Бушманова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве и приговорил их к одному году шести месяцам и одному году пяти месяцам лишения свободы соответственно. Именно таких сроков на прениях требовало гособвинение.

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Сразу же после вынесения приговора сторона защиты Кокорина заявляла о намерении обжаловать решение суда, которое адвокаты сочли «формальным».

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