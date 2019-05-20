В Дании осужден гражданин Сирии, пытавшийся устроить теракт

Копенгаген, , 15:36 — REGNUM В Дании к 12 годам заключения приговорили сирийского мигранта, планировавшего устроить на территории страны террористический акт. Об этом сообщает 20 мая Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, потенциальный террорист, запросивший предоставления убежища в Швеции, планировал устроить взрывы в Копенгагене, а также нападение на мирных граждан.

У преступника был сообщник, который еще в 2017 году был приговорен в Германии к шести с половиной годам лишения свободы. Оба бандита хотели действовать от имени «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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