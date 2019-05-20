Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Петербурге под снос попали 17 летних кафе на тротуарах

Общество

Они создают неудобства пешеходам и жителям домов

В Петербурге под снос попали 17 летних кафе на тротуарах
Иллюстрация: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Ликвидация летнего кафе

Санкт-Петербург, 20 мая 2019, 15:24 — REGNUM  Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга выявили в центре города 17 фактов размещения летних кафе без правоустанавливающих документов. Эти временные сооружения мешают проходу пешеходов и создают неудобства жителям домов, у стен которых они размещены: из-за шума и табачного дыма люди не могут открыть окна.

Как сообщили 20 мая в Смольном, в ходе рейда были обследованы популярные у горожан и туристов улицы Рубинштейна, Итальянская, Караванная, Малая Конюшенная, Большая Морская, Лиговский и Невский проспекты, улица Восстания.

У торговых объектов-нарушителей изъяты 74 стола, более 170 стульев и другие элементы оснащения летних кафе. Составлены административные протоколы.

Как напоминают в комитете по контролю за имуществом, не допускается размещение торговых объектов на тротуарах шириной менее трех метров, а также иных тротуарах в случае невозможности обеспечения условия прохода шириной не менее 1,5 метра для пешеходов и тротуароуборочной техники.

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Снос торговых павильонов
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