Тройное убийство в Оренбурге: киллеры попали под прицел видеокамеры?

Оренбург, , 15:26 — REGNUM В интернете опубликована видеозапись, на которой якобы запечатлены трое возможных исполнителей резонансного тройного убийства в Оренбурге. Трое мужчин в темной одежде выходят с территорию частного дома на улицу и садятся в автомобиль Mercedes. Спустя какое-то время все трое покидают автосалон и пешком удаляются от подворья. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, следственные органы не распространяли никаких записей по делу об убийстве коммерсанта, его супруги и водителя.

Стоит отметить, когда было совершено убийство заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» (4 марта 2019 года), то в тот же день следствие оперативно опубликовало запись видеокамеры, под чьим прицелом оказался подозреваемый киллер.

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Напомним, утром 20 мая в доме в пос. Ростоши Оренбурга обнаружены тела бизнесмена, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти. По неофициальным данным, у всех колото-резанные ранения.

На сайте Общественной палаты Оренбургской области появилось соболезнование родным и близким трагически погибшего члена Общественной палаты Оренбургской области Андрея Б. (1961 г.р.) и его супруги. В 2018 году он был выдвинут на пост члена областной объединением юридических лиц «Союз транспортников по Оренбургской области». Андрей Б. являлся директором Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс».

На сайте компании указано, что ее основной деятельностью является оказание полного комплекса транспортно-экспедиторских услуг потребителям жидких углеводородов и других грузов, а также предприятиям системы ПАО «Газпром». ООО «Газпромтранс» оказывает дополнительные услуги по формированию логистических центров перевозок, организации перевозок в прямом и смешанном сообщении, организации перевалки грузов в портах. На сегодняшний день ООО «Газпромтранс» входит в число крупнейших компаний-операторов подвижного состава.

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