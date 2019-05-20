В Костанае открылся Форум российско-казахстанской молодежи

Костанай, Казахстан, , 15:08 — REGNUM На мероприятии собрались более тысячи активистов и руководителей общественных организаций России и Казахстана. Их поприветствовал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Благодаря многолетнему партнерству наших стран, сегодня мы имеем возможность быть участниками этого значимого события. Это означает, что наша молодежь сохраняет преемственность поколений, продолжает многовековые традиции добрососедства, дружбы и взаимной помощи», — отметил Архимед Мухамбетов.

Торжественное открытие форума продолжилось пленарной дискуссией «Волонтерство — мировой тренд». О миссии Года молодежи в Ка захстане рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев. Чиновник заметил, что органам власти нужно искать новые форматы работы с молодым поколением, которое значительно отличается отношением к обществу, образованию, труду и безвозмездной помощи.

«Молодежь в наших странах считает общественно полезную безвозмездную работу способом выразить свою гражданскую позицию и внести свой вклад в развитие общества, — сказал Даурен Абаев, — Волонтерство является важной частью казахстанской культуры. Есть такой термин «асар» — древний обычай, когда люди, собравшись вместе, безвозмездно выполняют неподъемную для одного человека работу. Его традиции продолжаются по сей день».

Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, огласил итоги Года добровольца в России и роль государства в становлении и росте волонтерского сообщества. Он подчеркнул, что важно совместными усилиями устранять барьеры для добровольческой деятельности. Андрей Платонов также пригласил участников мероприятия на форум российско-казахстанского молодежного сотрудничества, который пройдет 5−7 ноября в Омске.

В завершении пленарной сессии деятельность крупнейших добровольческих организаций презентовали председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России (125 членов АВЦ) Артем Метелев и исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская цель» (56 организаций-членов) Татьяна Миронюк.

По словам Татьяны Миронюк, 43,5% казахов имеют опыт волонтерства не менее года. Она отметила, что основные слабые стороны сегодня — это низкая информированность и мотивация к добровольческой деятельности. С этими сложностями старается бороться «Национальная волонтерская сеть».

Артем Метелев рассказал о глобальных социальных трендах и вкладе волонтеров в достижение Целей устойчивого развития.

«Если умножить усилия добровольцев в России на 8-часовой рабочий день, то получится 45 миллионов работников на полной ставке. Из них 32% — официальные, которые входят в состав организаций и движений», — отметил спикер.

По его словам, в подавляющем большинстве стран роль добровольцев в работе по искоренению на Земле бедности, голода, социального неравенства, улучшению экологической ситуации оценивается очень высоко.

Артем Метелев также подчеркнул, что Ассоциация волонтерских центров получила грант от Программы развития ООН и в 2019—2020 годах распределит 200 тысяч долларов на реализацию совместных проектов с Россией.

Мероприятие продолжилось тематическими секциями по социальному, медицинского и корпоративному волонтерству. Также молодые люди очистили побережье реки Тобол в рамках совместной эко-акции «ECO-challenge Qostanai».

Отметим, что 21 мая в рамках форума участники встретятся с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Российскую делегацию представляют руководители социальных инициатив и общественных организаций, в том числе победитель конкурса «Доброволец России-2018», автор проекта «Здоровое село» Антон Коротченко, и.о. директора ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский, председатель Всероссийской организации «Волонтеры-медики» Павел Савчук, руководитель проекта «Re:формация возможностей» Алексей Транцев, руководитель проекта Goodsurfing Илья Попов, председатель Центрального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и другие.

Форум проходит при поддержке Министерства информации, общественного развития Республики Казахстан, Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриоцентр».

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