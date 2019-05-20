Мэр Челябинска объявил о ликвидации проблемных мест складирования мусора

Челябинск, , 15:07 — REGNUM В Челябинске проблемные места складирования мусора ликвидированы в полном объёме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

На аппаратном совещании глава города Владимир Елистратов объявил о том. что замечания, ранее высказанные руководством области, устранены. 18 и 19 мая в мониторинге на предмет наличия мешков с мусором и в общем контроле были задействованы сотрудники администраций районов Челябинска.

При этом чиновники отметили, что в ряде районов ещё есть «бесхозные» места складирования мусора. Вопрос по ним будет решён вместе с управлением экологии города уже в ближайшее время.

В мэрии отмечают, что в Металлургическом районе стала лучше ситуация с вывозом и уборкой мусора в частном секторе. В Центральном районе пока остались проблемные места. — гаражные кооперативы. Во всех остальных о районах Челябинска уборка мусора шла в плановом режиме.