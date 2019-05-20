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В НовГУ началась XIII Неделя международного сотрудничества

Общество

В этом году вуз принимает рекордное число гостей — 80 человек из 16 стран мира

Великий Новгород, 20 мая 2019, 15:00 — REGNUM  Восьмая неделя международного сотрудничества стартовала 20 мая в Новгородском университете имени Ярослава Мудрого, сообщает пресс-служба вуза.

В 2019 году мероприятие собрало рекордное число гостей — их более 80 человек, из них примерно 70 представляют 16 стран мира: Австрию, Белоруссию, Великобританию, Вьетнам, Германию, Италию, Латвию и другие. Самое большое количество иностранцев прибыло из Италии — 26 человек. Российские участники приехали из Калининграда, Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга и Смоленска.

Отмечается, что в рамках недели пройдут две конференции во время Ганзейского форума, итальяно-российский круглый стол, финско-российский симпозиум по дискретной математике, круглые столы, открытые лекции, мастер-классы.

До начала официальной церемонии проректор по международной деятельности НовГУ Михаил Певзнер отметил, что сейчас у вуза 73 соглашения с 21 страной мира. Они позволяют осуществлять обмен студентами, дают возможность преподавателям делиться опытом, проводить совместные культурно-массовые события. Певзнер подчеркнул, что самые долгие и дружеские связи у НовГУ с немцами и поляками.

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Международное сотрудничество вузов
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