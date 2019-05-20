В Турции выдали ордеры на арест 249 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Анкара, , 14:56 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 249 человек, многие из которых либо служили, либо продолжают служить в министерстве иностранных дел страны, сообщает 20 мая Al Arabia.

Задержанные обвиняются в связях с группировкой ФЕТО, виновной, по мнению властей Турции, в попытке военного переворота, осуществленной в июле 2016 года, при подавлении которой погиб 251 человек.

Правоохранительные органы уже задержали 78 человек, в настоящее время спецоперация по поиску и поимке остальных подозреваемых ведется во многих регионах государства.

Напомним, организация ФЕТО возглавляется религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, скрывающимся от турецких властей в США. Мыслитель отвергает обвинения в организации попытки переворота.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции разыскиваются порядка 100 человек, подозреваемых в терроризме