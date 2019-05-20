Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Турции выдали ордеры на арест 249 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Общество

78 уже задержаны

Анкара, 20 мая 2019, 14:56 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 249 человек, многие из которых либо служили, либо продолжают служить в министерстве иностранных дел страны, сообщает 20 мая Al Arabia.

Задержанные обвиняются в связях с группировкой ФЕТО, виновной, по мнению властей Турции, в попытке военного переворота, осуществленной в июле 2016 года, при подавлении которой погиб 251 человек.

Правоохранительные органы уже задержали 78 человек, в настоящее время спецоперация по поиску и поимке остальных подозреваемых ведется во многих регионах государства.

Напомним, организация ФЕТО возглавляется религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, скрывающимся от турецких властей в США. Мыслитель отвергает обвинения в организации попытки переворота.

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Попытка военного переворота в Турции
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