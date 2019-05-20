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Прокуроры Италии обвинил капитана корабля в содействии нелегальной миграции

Общество

Судно, пытавшееся доставить мигрантов в Италию, задержано

Агридженто, Италия, 20 мая 2019, 14:43 — REGNUM  Прокуратура итальянского Агридженто подозревает капитана корабля Sea Watch 3 в содействии нелегальной миграции, передает информагентство ANSA в понедельник, 20 мая.

Принадлежавшее неправительственной организации судно, принимавшее на борт мигрантов в территориальных водах Ливии и пытавшееся доставить их в порты Италии, задержано.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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