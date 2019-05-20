30 преступлений и 20 потерпевших: в Югре вынесен приговор группе подростков

Нижневартовск, Югра, , 14:42 — REGNUM В Нижневартовске вынесен приговор группе подростков, совершившей угоны автомобилей и кражи на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Пятерым из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии и колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием и судом установлено, что в период с апреля по октябрь 2018 года восемь подростков совершили угоны отечественных автомобилей в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. Также они крали из авто деньги и ценные вещи — сотовые телефоны, колонки и магнитолы. Зачастую угоняли машины, в замках зажигания которых были ключи, забытые владельцами.

На одном из угнанных автомобилей подростки доехали до Тюмени, где и были задержаны полицейскими. Один из угнанных автомобилей обвиняемые сожгли, пытаясь таким образом скрыть преступление.

В зависимости от роли каждого, подростки были признаны виновными в совершении более 30 преступлений по четырём статьям Уголовного кодекса РФ. Потерпевшими признаны более 20 человек.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 17 лет. В ходе следствия четверо подростков были помещены под домашний арест. Трое обвиняемых данную меру пресечения нарушили и были заключены под стражу.

Как отмечают в СУ СКР по ХМАО, большинство участников преступной подростковой группы воспитывалось в благополучных семьях. Однако систематически прогуливали уроки, не успевали в учёбе. Практически все из них состояли на учёте в органах системы профилактики, а трое ранее были судимы.

Приговором Нижневартовского городского суда пятерым подросткам из криминальной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в колониях — воспитательной и общего режима. Двум юным преступникам назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком 1,5 и 2 года. Подростку, признанному виновным в краже, суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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