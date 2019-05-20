Сальвини процитировал катехизис в заочном споре с папой Франциском

Рим, , 14:38 — REGNUM В 2019 году в море погибли лишь двое нелегальных мигрантов, пытавшихся достичь берегов Италии, заявил в интервью La7 в понедельник, 20 мая, вице-премьер, глава МВД, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В предыдущие годы число погибших и пропавших без вести измерялось в сотнях и тысячах, отметили в МВД.

«Я свидетельствую о своей христианской вере, спасая человеческие жизни, число погибших в море снизилось в десять раз. И я свидетельствую о ней, борясь с торговцами людьми (теми, кто доставляет мигрантов в ЕС, — прим.)», — сказал Сальвини.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с папой Франциском, Сальвини отметил, что никогда не просил о такой встрече, но был бы рад, если бы она состоялась. Нынешний глава католической Церкви — «один из самых вдохновляющих людей», считает лидер «Лиги».

Вместе с тем Сальвини не считает нужным пересматривать свою позицию в отношении мигрантов из-за того, что Франциск призывает правительство Италии открывать двери мигрантам: «Катехизис католической Церкви говорит, что принятие (на своей территории, — прим.) должно осуществляться в пределах возможного. Эти пределы уже давно преодолены», — сказал он.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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