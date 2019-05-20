Жители Белгорода требуют от губернатора вернуть им сквер

Белгород, , 14:30 — REGNUM Жители Белгорода протестуют против застройки сквера в районе автовокзала. Как сообщил портал Go31.ru, жильцы улиц Челюскинцев и Богдана Хмельницкого записали коллективное видеообращение к губернатору Евгению Савченко с просьбой остановить точечную застройку их единственного места отдыха.

На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Урожайной в середине мая началась стройка, из-за которой забором обнесли часть сквера. На месте будущего торгового центра вырубили деревья. За ограждением оказались все тротуары, которые вели к автобусной остановке, и ходить местным жителям — в том числе школьникам и пенсионерам — теперь приходится по проезжей части. Но самое главное, что они терпят все эти неудобства, чтобы лишиться единственного озеленённого сквера в заполненном транспортом районе ради очередного торгового центра.

«Уважаемый Евгений Степанович! Мы убедительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по закрытию данной стройки и восстановлению зелёной зоны отдыха. Мы хотим, чтобы принципы «Белгород — зелёная столица» и «Белгород — город, удобный для жизни» распространились и на нашу территорию, и не только на бумаге», — заявили активисты.

Местные жители не хотят видеть новый торговый центр — говорят, что в их районе уже есть пять ТЦ, у которых возникают проблемы с парковкой. В новой торговой точке необходимости нет, тем более что её собираются строить на месте единственного «зелёного» уголка района, где отдыхают и местные жители, и посетители автовокзала. Более того, у местных жителей есть сомнения в законности стройки, так как им не показали разрешения на строительство, общественные слушания провели без их участия, а территория является рекреационной зоной.