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В Южной Корее провели опрос на тему экологических проблем

Общество

В данном опросе приняло участие 3081 человек в возрасте от 19 по 69 лет

Сеул, 20 мая 2019, 14:39 — REGNUM  В Южной Корее провели опрос на тему экологических проблем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института окружающей среды.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 12 по 22 октября 2018 года среди 3081 человека в возрасте от 19 до 69 лет, 33,6% опрошенных считают, что одна из острых экологических проблем — качество воздуха, 14,3% — изменения климата, 12% — мусор и другие загрязнения.

76,5% респондентов сообщили, что знают о ситуации, связанной с загрязнением воздуха мелкодисперсными частицами пыли, 75,4% — заинтересованы в решении экологических проблем.

Кроме того, участникам опроса было предложено оценить удовлетворенность окружающей средой страны по пяти бальной шкале. Согласно ответам респондентов, средние показали общей удовлетворенности составили 2,5 балла, природного ландшафта — 3,22 балла, качества воздуха — 1,99 балла.

71,5% респондентов сообщили, что люди должны сохранить окружающую среду, внеся небольшие изменения в свою жизнь. В частности, 75,7% опрошенных высказались за использование бумажных пакетов вместо полиэтиленовых, 55,1% — за использование термосов и другой посуды для кофе вместо одноразовых пластиковых стаканчиков.

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Проблемы экологии
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