Эксперты из стран Восточной Африки посетили климатический форум в Женеве

Женева, Швейцария, , 15:03 — REGNUM Представители стран-членов Восточноафриканского сообщества (ВАС) внесли девять предложений в дискуссию, прошедшую на международном форуме по защите природы в Женеве. На мероприятии обсудили реализацию соглашений по борьбе со стихийными бедствиями, подписанными в японском городе Сендаи в 2015 году, передает газета Nipashe.

Реализация соглашений рассчитана на срок до 2030 года, их основная цель — объединить усилия по борьбе с природными бедствиями стихийного и социального характера на фоне климатических изменений.

Форум был организован при поддержке Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий. На мероприятии присутствовали более 500 представителей из разных стран.

Специалист по климатическим вопросам в ВАС Дисмас Мвикила высказал предложения от региональной организации. Мвикила отметил важность владения технологиями для предоставления точных прогнозов погоды, а также развития системы оповещения населения о предстоящих бедствиях. Также специалист сообщил о необходимости координации действий и создания единой политики реагирования в чрезвычайных ситуациях на различных уровнях власти.

Мвикила подчеркнул важность инвестиций в сферу метеорологических исследований путем финансирования специальных университетов, техникумов и школ.

Реализация вышеперечисленных задач запланирована ВАС на срок до 2020 года.