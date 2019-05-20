Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Пермячка отсудила более 100 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку в Италию

Общество

Судебные приставы применили к жительнице Прикамья ограничительную меру, тогда как женщина оплатила долг по транспортному налогу. Границу на замок зарыли из-за оставшейся непогашенной суммы пени — 463 рублей

Пермь, 20 мая 2019, 14:21 — REGNUM  В Пермском крае Индустриальный районный суд Перми взыскал убытки за несостоявшуюся поездку в Италию. Пермячка требовала со службы судебных приставов и ИФНС компенсации морального вреда, стоимости билетов на концерт итальянского певца, авиабилетов и бронирования гостиницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

В 2017 году при прохождении пограничного контроля истцу было отказано в выезде в Италию. Причиной указали задолженность по транспортному налогу. Женщина в свою очередь заявила. Что в апреле 2016 года оплатила основную часть задолженности (13 410 рублей) и получила на руки справку о наличии задолженности лишь по пеням. При этом судебными приставами в 2017 году возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по уже оплаченному транспортному налогу. Не зная об этом, пермяка приобрела турпутевку в Италию для посещения концерта Андреа Бочелли.

Суд установил, что при наличии незначительной суммы задолженности (463 рубля) было возбуждено исполнительное производство на 13 877 рублей, а к пермячке применили необоснованно суровую меру принудительного исполнения. При этом ИФНС России предприняты все возможные меры по доведению информации о действительной сумме задолженности до судебного пристава.

Суд взыскал в пользу истца за счет казны Российской Федерации материальный ущерб в общей сумме 102 588 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и сумму оплаченной госпошлины. Решение в законную силу не вступило.

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Деятельность судебных приставов
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