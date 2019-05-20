Прокуратура добилась сноса двух десятков аварийных домов в Омской области

Нововаршавский р-н, Омская область, , 14:05 — REGNUM Прокуратура Нововаршавского района Омской области, проведя проверку, потребовала в судебном порядке осуществить снос 21 многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, районная прокуратура проверила соблюдение администрацией района требований законодательства при реализации полномочий по сносу расселенных многоквартирных домов. Проверка показала, что в районе 21 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Эти дома включены в региональную адресную программу Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 — 2017 годах. Запланированные сроки их сноса — 2017−2018 годы. Однако на момент проведения проверки дома снесены не были и представляли опасность для населения.

Прокуратура направила исковое заявление в суд к администрации района. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования в полном объёме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Нижнеомском районе Омской области в результате обрушения нежилого аварийного дома погиб 48-летний мужчина. Он решил демонтировать доски с заброшенного дома, чтобы использовать их для отопления, что привело к обвалу потолка.

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