Синоптики объявили о начале климатического лета в Москве

Москва, , 14:03 — REGNUM В Москве климатическое лето началось во второй декаде мая, сообщил 20 мая специализированный портал «Метеоновости».

Синоптики отметили высокую температуру в столице в мае 2019 года, когда из 19 прошедших дней в 11 случаях температура воздуха поднималась выше 15 градусов. Такая погода, когда удерживается около недели, сообщает о начале климатического лета.

«Но нередко лето в Москве делает паузу, происходят возвраты холодов, и даже в первой декаде июня могут наблюдаться заморозки», — уточнили синоптики.

Обычно климатическое лето наступает в Москве вместе с календарным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на несколько дней установилась солнечная и тёплая погода.

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