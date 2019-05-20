Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Синоптики объявили о начале климатического лета в Москве

Общество

Обычно оно совпадает с календарным

Москва, 20 мая 2019, 14:03 — REGNUM  В Москве климатическое лето началось во второй декаде мая, сообщил 20 мая специализированный портал «Метеоновости».

Синоптики отметили высокую температуру в столице в мае 2019 года, когда из 19 прошедших дней в 11 случаях температура воздуха поднималась выше 15 градусов. Такая погода, когда удерживается около недели, сообщает о начале климатического лета.

«Но нередко лето в Москве делает паузу, происходят возвраты холодов, и даже в первой декаде июня могут наблюдаться заморозки», — уточнили синоптики.

Обычно климатическое лето наступает в Москве вместе с календарным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на несколько дней установилась солнечная и тёплая погода.

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