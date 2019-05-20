Центарой станет Ахмат-юртом? О переименовании заявил спикер парламента

с. Центарой, Чечня, , 13:58 — REGNUM Село Центарой в Курчалоевском районе Чеченской республики должно быть переименовано. Населенный пункт, который дал Чечне первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, отца нынешнего главы региона Рамзана Кадырова, должен быть назван в его честь. Такое мнение высказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он написал об этом на своей странице в Instagram.

По словам Даудова, это село, «откуда происходит самый достойный и легендарный Къонах чеченского народа» Ахмат-Хаджи Кадыров, который отдал жизнь «в жестокой борьбе со злом во имя процветания и благополучия своего народа, ради целостности России». Отсюда родом и его сын — Рамзан Кадыров, который «ведёт чеченский народ по пути мира и созидания», поэтому, как считает спикер парламента, «Родина Героя достойна носить его имя».

https://www.instagram.com/p/Bxnj0wuFps9/

На фото под своим постом в соцсети Даудов показал, как будет выглядеть въезд в село Центарой, в случае если его переименуют. Спикер разместил наверху въездной арки крупным шрифтом новое название села — Ахмат-юрт.

Стоит отметить, что в Чечне именем Ахмата — Хаджи Кадырова названы улицы, площади многих населенных пунктов и различные объекты. Так, в честь первого президента республики названы мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, стадион «Ахмат Арена», футбольная команда «Терек» была переименована в «Ахмат».