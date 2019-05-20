В Казахстане планируют внедрить институт экологической оценки

Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM В Казахстане планируют внедрить обязательную экологическую оценку государственных программ в различных отраслях экономики. Об этом заявил заместитель председателя комитета экологического контроля министерства энергетики республики Зульфухар Жолсадов, сообщает 20 мая агентство «Казинформ».

По его словам, экологическая оценка будет предусмотрена в таких отраслях, как сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, энергетика, промышленность, транспорт, региональное развитие и по другим направлениям.

Жолсадов добавил, что в настоящее время оценка воздействия на окружающую среду в рамках государственных проектов происходит по факту реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Нур-Султане состоялось заседание Совета безопасности, в котором принял участие первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Он подчеркнул необходимость обеспечения контроля экологической обстановки в регионах Казахстана.

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