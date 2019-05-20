В южнокорейском Тэгу пройдет Фестиваль донорства

Тэгу, Южная Корея, , 13:52 — REGNUM В южнокорейском городе Тэгу пройдет масштабный Фестиваль донорства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Daegu Health College.

По их словам, фестиваль пройдет 22 мая в главном здании медицинского колледжа, расположенном в районе Пук-гу города Тэгу.

По предварительным данным, в фестивале примут участие 1300 человек, включая студентов, преподавателей и выпускников данного учебного заведения.

Известно, что при поддержке Донорского центра провинции Кёнсан-Пукто и Красного Креста Южной Кореи будет организовано около 50 коек для сдачи крови.

По сообщению представителей колледжа, во время фестиваля все желающие не только смогут сдать кровь во благо, но и принять участие в различных конкурсах с ценными призами.

«Кровь незаменима, поэтому донорство — один из способом показать любовь к ближнему», — сообщили представители колледжа.

Известно, что представители колледжа ежегодно проводят Фестиваль донорства с 1999 года, а общее количество человек, принявших участие в данном фестивале до 2018 года составило 18 тыс. человек.