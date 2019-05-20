Понедельник, 20 Мая 2019 года
13:53:47 МСК

В южнокорейском Тэгу пройдет Фестиваль донорства

Общество

Фестиваль пройдет в главном здании медицинского колледжа города 22 мая 2019 года

Тэгу, Южная Корея, 20 мая 2019, 13:52 — REGNUM  В южнокорейском городе Тэгу пройдет масштабный Фестиваль донорства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Daegu Health College.

По их словам, фестиваль пройдет 22 мая в главном здании медицинского колледжа, расположенном в районе Пук-гу города Тэгу.

По предварительным данным, в фестивале примут участие 1300 человек, включая студентов, преподавателей и выпускников данного учебного заведения.

Известно, что при поддержке Донорского центра провинции Кёнсан-Пукто и Красного Креста Южной Кореи будет организовано около 50 коек для сдачи крови.

По сообщению представителей колледжа, во время фестиваля все желающие не только смогут сдать кровь во благо, но и принять участие в различных конкурсах с ценными призами.

«Кровь незаменима, поэтому донорство — один из способом показать любовь к ближнему», — сообщили представители колледжа.

Известно, что представители колледжа ежегодно проводят Фестиваль донорства с 1999 года, а общее количество человек, принявших участие в данном фестивале до 2018 года составило 18 тыс. человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Донорство крови
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить