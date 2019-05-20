Районам Алтайского края угрожают пожары

Барнаул, , 13:32 — REGNUM В Алтайском крае жаркая погода увеличивает риск возникновения пожаров. По данным регионального МЧС, в регионе в период с 21 по 22 мая местами сохранится высокая пожароопасность — четвёртый класс горимости.

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Ещё в двух районах края — Кулундинском и Каменском — прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

По данным синоптиков, в эти дни в Алтайском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах края небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров в секунду. Днём столбики термометров будут подниматься до +26 °С, в северо-западных районах до +16 °С.

В чрезвычайном ведомстве предупредили жителей края об осторожности при обращении с огнём. В МЧС напомнили, что травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни, а сам процесс горение травы, сухостоя —неуправляемый. Остановить такой пожар бывает очень сложно.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного периода в Алтайском крае было выявлено около 3 тыс. возгораний. Причём, почти в 90% случаев речь идёт о неконтролируемом горении сухой растительности, в том числе — и на землях сельхозназначения. Надзорными органами на данный момент составлено 759 протоколов на нарушителей требований пожарной безопасности.

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