В Совете безопасности Казахстана обсудили сокращение водных ресурсов

Нур-Султан, 20 мая 2019, 13:35 — REGNUM Обеспечение водной безопасности в Казахстане обсудил участники заседания экспертного совета при Совете безопасности республики, сообщили 20 мая в пресс-службе главы государства.
Заседание экспертного совета прошло под председательством секретаря Совета безопасности Калмуханбета Касымова, который подчеркнул значимость научно-методологического и информационно-аналитического сопровождения вопросов национальной безопасности.
Участники заседания обсудили наиболее значимые риски, включая нерациональное водопользование, аварийное состояние отдельных гидротехнических сооружений и загрязнение водоемов.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и администрации Кызыл-Ординской области принять меры по восстановлению плотины Кокарал, удерживающий уровень воды в северной части Аральского моря.
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