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В Совете безопасности Казахстана обсудили сокращение водных ресурсов

Общество

Участники заседания обсудили наиболее значимые риски, связанные с сокращение водных ресурсов в регионе

Нур-Султан, 20 мая 2019, 13:35 — REGNUM  Обеспечение водной безопасности в Казахстане обсудил участники заседания экспертного совета при Совете безопасности республики, сообщили 20 мая в пресс-службе главы государства.

Заседание экспертного совета прошло под председательством секретаря Совета безопасности Калмуханбета Касымова, который подчеркнул значимость научно-методологического и информационно-аналитического сопровождения вопросов национальной безопасности.

Участники заседания обсудили наиболее значимые риски, включая нерациональное водопользование, аварийное состояние отдельных гидротехнических сооружений и загрязнение водоемов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и администрации Кызыл-Ординской области принять меры по восстановлению плотины Кокарал, удерживающий уровень воды в северной части Аральского моря.

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