Крымский застройщик строит ТЦ во дворе между жилым домом и детсадом

Саки, Крым, , 13:19 — REGNUM Несмотря на протесты местных жителей и решения властей крымского города Саки о приостановке строительства торгового центра возле жилого дома и детского сада «Звёздочка», построенного в рамках ФЦП, застройщик продолжает работы. Об этом 20 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В конце минувшего месяца Служба государственного строительного надзора Республики Крым посетила стройплощадку торгового центра, который возводится по ул. Советская вблизи многоквартирного жилого дома и детского сада «Звёздочка». По итогам проверки проектной документации и строительной площадки на соответствие требованиям законодательства принято решение о приостановлении строительства. В настоящее время работы не ведутся», — отметили в администрации города.

Однако, по информации местных жителей, фактически работы на площадке возведения скандального центра застройщиком Арленом Изейдиновым продолжаются.

«На стройплощадке очень шумно с утра до вечера, стройматериалы возят прямо через наш двор. В окна летит пыль и строительный мусор. Во дворе детям негде гулять, в детсаду из-за этого тоже прекратили прогулки, потому что воспитатели боятся, что что-нибудь свалится со стройки и травмирует детей», — пишут жители в соцсетях.

По словам крымского правозащитника Александра Талипова, местные власти не контролируют ситуацию.

«Застройщик игнорирует все штрафы и запреты строительства, строит торговый комплекс в паре метров от многоквартирного дома и детского садика, построенного в рамках ФЦП. Администрация города говорит, что стройку остановили, а пока они разбираются, уже четыре этажа выстроили. Стройнадзор вначале выдал разрешение на строительство, теперь имитирует борьбу, якобы выписывая штрафы. От строящегося центра до жилого дома по факту расстояние — четыре метра, в официальных ответах Стройнадзора говорится о восьми метрах», — сообщил правозащитник.

Местные жители также отмечают, что объект отличается от того, что в проекте указывал застройщик по классификатору вида разрешённого использования земельного участка — магазины.

«То, что этот «магазинчик» в пять этажей с паркингом в цокольном этаже и практически во весь участок (530 квадратов), то это сущий пустяк… Главный архитектор прикрывается градостроительным регламентом г. Саки. По нему публичные слушания не должны проводиться, процент застройки допустимый 70%, а застройщик, смилостивился над жильцами и использовал всего 63%. Визуально там больше 70%. Цифру 63 мы получили из очередной отписки», — уточняют люди.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года суд приостановил работу симферопольского торгового центра «Куб». Сообщалось, что он будет снесён 28 мая. Однако позже собственники здания ООО «Плаком» подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, который принял обеспечительные меры в отношении ТЦ, и действие постановления администрации Симферополя о принудительном сносе объекта приостановили. В феврале 2019 года суд принял решение о сносе здания.

«Сейчас решается вопрос о том, за чей счёт это будет сделано», — заявлял журналистам начальник Службы государственного строительного надзора РК Дмитрий Буравлев.

Однако здание до сих пор стоит на месте.

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