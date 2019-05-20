Понедельник, 20 Мая 2019 года
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На инаугурацию Зеленского возле Рады собралось 3 тыс. человек — МВД

Общество

Правонарушений не было

Киев, 20 мая 2019, 13:14 — REGNUM  Инаугурация нового президента Украины собрала у стен Верховной рады около 3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает 20 мая информационное агентство «УНН».

Во время мероприятия правонарушения не зафиксированы.

«Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме», — сказано в сообщении.

Напомним, 20 мая в Киеве состоялась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. В ходе выступления он сорвал самые громкие аплодисменты, заявив, что готов на всё, ради прекращения огня в Донбассе.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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