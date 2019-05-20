В США университетского врача заподозрили в насилии над 177 студентами

Колумбус, США, , 13:13 — REGNUM Врач государственного университета штата Огайо (США) посмертно заподозрен в сексуальных домогательствах и изнасилованиях как минимум 177 студентов в течение двух десятилетий, пишет газета El Deber.

В середине мая были опубликованы результаты независимого расследования, длившегося 12 месяцев. За это время были опрошены 440 бывших студентов и сотрудников университета, изучены заявления юношей, сообщивших о злоупотреблениях со стороны врача во время медицинских осмотров.

По мнению следователей, скончавшийся в 2005 году Ричард Штраусс в период с 1978 по 1998 год надругался как минимум над 177 студентами. Показания против него дали 150 пострадавших. Сотрудники университета знали об этом.

Теперь юристы намерены выяснить, могли ли стать жертвами Штраусса старшеклассники во время его работы в школе. После увольнения с должности школьного врача в 1996 году Штраусс открыл свою частную практику. Он оставался сотрудником университета до 1998 года. Университет намерен посмертно лишить его звания почетного профессора.