Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущих

Москва, , 13:05 — REGNUM Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей заработок ниже прожиточного минимума, необходимо обнулить. С таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

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В освобождении от НДФЛ увидели переход к прогрессивной шкале

«У бедных есть расходы, а не доходы. Если богатые не хотят социального взрыва, пусть платят», — заявил X съезде профобъединения в Москве председатель федерации Михаил Шмаков.

Также профсоюз предлагает обязать работодателя ежегодно индексировать зарплату сотрудникам на уровень прогнозной инфляции и внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ. Шмаков отметил, что индексация должна быть «опережающей», при этом ни её прокус, ни необоснованное снижение должны стать недопустимыми.

Председатель федерации напомнил, что властями до сих пор не написан документ о порядке индексации зарплаты бюджетников. Во внебюджетной сфере порядок индексации также либо не предусмотрен, либо не приводит к реальному повышению зарплаты, добавил Шмаков.

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«Во внебюджетной сфере порядок индексации зачастую также либо не предусматривается соглашениями, либо не приводит к реальному повышению заработной платы», — приводит «Интерфакс» слова Шмакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.

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