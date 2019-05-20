Сотрудники Hanwha Damage Insurance оказали помощь малообеспеченным семьям

Тэгу, Южная Корея, , 12:57 — REGNUM Сотрудники южнокорейской страховой компании Hanwha Damage Insurance совместно с представителями неправительственной организации по ликвидации последствий стихийных бедствий «Hope Bridge» приняли участие в волонтерском мероприятии по улучшению жилищных условий малообеспеченных семей и пожилых людей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в волонтерском мероприятии приняли участие около 70 человек.

Известно, что сотрудники компании совместно с добровольцами установили пожарную сигнализацию в домах восьми семей, проживающих в районе Тон-гу города Тэгу, чтобы сократить количество жертв при возникновении пожаров.

Как сообщили представители страховой компании, подобные мероприятия по улучшению жилищных условий на случай чрезвычайных ситуаций, будут проведены в городах Кванджу (сентябрь 2019 года) и Пусане (ноябрь 2019 года).