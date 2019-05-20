Великий Новгород три дня будет праздновать 1160-летний юбилей

Великий Новгород, , 12:50 — REGNUM Праздничные мероприятия, посвящённые 1160-летию города, пройдут в Великом Новгороде в течение трёх дней — с 7 по 9 июня 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии.

Юбилейные торжества начнутся с традиционного шествия предприятий и организаций города — оно пройдёт по центру города 7 июня в 19:00. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится 7 июня в 20:00 на центральной площади Великого Новгорода — площади Победы-Софийской. 8 июня в Великом Новгороде пройдёт велопарад, а 9 июня в акватории реки Волхов — парад судов.

В программе также — фестиваль уличного искусства, благотворительный забег, концерты творческих коллективов, «Большое ганзейское путешествие».

Праздничный фейерверк начнётся 8 июня в полночь.

В связи с подготовкой праздничных мероприятий с 6 июня в центре Великого Новгорода будет перекрываться движение автотранспорта на ряде центральных улиц.

Напомним, Великий Новгород впервые упоминается в летописи под 859 годом. Ежегодно город отмечает свои дни рождения в июне, только в 2009 году юбилейные торжества, посвящённые его 1150-летию, проводились в сентябре.

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