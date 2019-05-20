Жители США рассказали, где мечтают отдыхать

Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Более четверти жителей США не поедут никуда во время летнего отпуска, потому что не могут себе этого позволить финансово, и многим другим просто тяжело найти время на отпуск. Но если бы не было никаких ограничений, американские путешественники отправились бы прежде всего в Австралию, сообщает CNBC.

Согласно опросу Vrbo, в котором приняли участие 1067 человек, 13% назвали Австралию своим путешествением мечты, причем, судя по прошлогодним данным, больше всего туда едут из теплых Калифорнии и Флориды, а также из Нью-Йорка, Техаса, Вашингтона и Иллинойса. Больше всего хотят посетить Сидней, известный своими пляжами, и Мельбурн.

На втором месте после Австралии, с небольшим отрывом, Италия (11%).

Опрос также показал, что интернет и WiFi являются наиболее важными удобствами для американских путешественников всех возрастов при рассмотрении вариантов размещения, опережая телевизор и кондиционер.