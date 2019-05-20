Понедельник, 20 Мая 2019 года
12:53:04 МСК

Жители США рассказали, где мечтают отдыхать

Общество

И это не Гавайи

Вашингтон, 20 мая 2019, 12:52 — REGNUM  Более четверти жителей США не поедут никуда во время летнего отпуска, потому что не могут себе этого позволить финансово, и многим другим просто тяжело найти время на отпуск. Но если бы не было никаких ограничений, американские путешественники отправились бы прежде всего в Австралию, сообщает CNBC.

Согласно опросу Vrbo, в котором приняли участие 1067 человек, 13% назвали Австралию своим путешествением мечты, причем, судя по прошлогодним данным, больше всего туда едут из теплых Калифорнии и Флориды, а также из Нью-Йорка, Техаса, Вашингтона и Иллинойса. Больше всего хотят посетить Сидней, известный своими пляжами, и Мельбурн.

На втором месте после Австралии, с небольшим отрывом, Италия (11%).

Опрос также показал, что интернет и WiFi являются наиболее важными удобствами для американских путешественников всех возрастов при рассмотрении вариантов размещения, опережая телевизор и кондиционер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить