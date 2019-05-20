Эхо войны: ростовские поисковики нашли тайник стрелка дивизии «Эдельвейс»

Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Представители ростовского поискового движения «Миус-фронт» в ходе полевого выхода обнаружили тайник немецкого стрелка. В окопе под Ростовом-на-Дону более 74 лет пролежали обрывки немецкой газеты, семечки и сигареты. Предметы хорошо сохранились благодаря тому, что были спрятаны в контейнер. О своей уникальной находке поисковики сообщили на своей странице в социальной сети Instagram.

«Секрет стрелка дивизии «Эдельвейс». Что немецкий солдат хранил в оранжевом контейнере, который мы нашли на дне окопа? То, что мы обнаружили, открыв контейнер, заставило нас удивиться. Таких находок мы ещё не делали. Это маслёнка немецкого солдата, в котором хранились обрывки немецкой газеты, семечки и сигареты», — уточнили поисковики.

https://www.instagram.com/p/Bxni0b6DI0Z/

Поисковики отмечают, что табак в сигаретах хороший, мягкий.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее в Неклиновском районе поисковики обнаружили фотоаппарат политрука, погибшего осенью 1941 года. Внутри камеры находилась отснятая пленка Kodak AG. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один.

Возможно, на фото запечатлены ополченцы, участники истребительного отряда. «Ястребки», как их называли в народе. Именно они в октябре 1941 года первыми приняли удар немецко-фашистских захватчиков.

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