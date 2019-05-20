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Турция отмечает столетие национально-освободительной борьбы

Общество

19 мая 1919 года Мустафа Кемаль выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун

Анкара, 20 мая 2019, 14:26 — REGNUM  19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с войсками, захватившими часть Турции. Это выступление положило начало национально-освободительной войне турецкого народа. В Турции отмечается День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта. По всей Турции и в дипмиссиях страны за рубежом организованы праздничные мероприятия.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Ататюрка и празднику молодежи и спорта, мавзолей основателя Турецкой Республики посетил министр молодежи и спорта Турции Мухаррем Касапоглу. Министра сопровождали спортсмены, учащиеся школ и вузов, представители молодежных организаций. Мухаррем Касапоглу возложил венок в память основателя Турецкой Республики и почтил минутой молчания его память. Министр молодежи и спорта Турции оставил запись в книге почетных гостей мавзолея. Министр подчеркнул, что молодежь Турции чтит заветы первого президента страны и готова до последнего отстаивать интересы республики, демократии, родины и народа.

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Зарубежная хроника
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